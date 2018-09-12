Роспотребнадзор: В Калининградской области активизировались клещи

12 Сент. 10:05 2018-09-12T10:06:01+03:00

Кровососы нападают, в основном, на грибников

Изменить размер текста: A A

В Калининграде и области активизировались клещи. Все чаще укушенные паразитами горожане обращаются к медикам. В региональном управлении Роспотребнадзора это связывают с «грибным сезоном» в лесах.

Только на прошлой неделе в медучреждения в связи с присасыванием клещей обратилось 204 жителей области, 48 из которых дети.

- В 60% обращаемость за медицинской помощью связана с активным посещением населения природы, в том числе с целью сбора грибов, - отмечают медики.

Наибольшее число пострадавших по поводу присасывания клещей зарегистрировано в Калининграде, Советском, Светловском городских округах, Полесском, Гусевском, Краснознаменском, Черняховском районах, в районе Куршской косы.

Клещи являются переносчиками возбудителей таких заболеваний как клещевой вирусный энцефалит и лайм-бореллиоз.