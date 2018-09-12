2018-09-12T10:13:07+03:00
Общество

Министр: Калининградская область в лидерах по количеству высококвалифицированных работников

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Калининградская область занимает третье место по Северо-западу по количеству высококвалифицированных работников. Об этом на заседании правительства области сообщила региональный министр социальной политики Анжелика Майстер.

По ее словам, доля высококвалифицированных работников в Калининградской области по итогам 2017 года составила 30,5 процентов. Ежегодно в регионе проводятся переобучение и повышение квалификации безработных граждан. В основном это руководители предприятий, специалисты высшего и среднего звена, инженерный состав и другие

- Ежегодно по наиболее востребованным профессиям проходят переобучение порядка полутора тысяч человек, – отметила Анжелика Майстер. - Основные направления и профессии для повышения квалификации и переподготовки – это бухгалтерия, управление персоналом, сфера закупок, проектно-сметная работа, терапия, кардиология, педагогика, государственное и муниципальное управление.

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