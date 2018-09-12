2018-09-12T10:34:17+03:00
Общество

Алиханов поручил максимально сократить количество гастарбайтеров на калининградских предприятий

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области необходимо обратить особое внимание переобучению и повышению квалификации граждан предпенсионного возраста и молодежи. Это нужно для того, чтобы максимально сократить количество иностранных работников на предприятиях области. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на заседании регионального правительства во вторник, 11 сентября.

- Великие стройки закончились, необходимо ориентироваться на те ресурсы, которые у нас есть в регионе и предоставлять рабочие места, в первую очередь, местным жителям, - сказал губернатор.

Глава региона обратил особое внимание на вовлечение людей старшего возраста и молодежи в мероприятия по повышению квалификации.

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