Работникам предприятия в Озерске выплатили зарплату после вмешательства прокуратуры
.Фото: Александр Подгорчук
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В Озерске работникам ООО «НОВ-АГРО» выплатили зарплату после вмешательства районной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В ходке проверки выяснилось, что предприятие задолжало 30-ти работникам 497 тысяч рублей. В отношении директора и предприятия возбудили административные дела, предприятие оштрафовали на 30 тысяч рублей, директора – на 10 тысяч рублей.
Все это поспособствовало тому, что задолженность по зарплате была выплачена в полном объеме, отметили в пресс-службе областной прокуратуры.