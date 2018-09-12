Работникам предприятия в Озерске выплатили зарплату после вмешательства прокуратуры

12 Сент. 10:40 2018-09-12T10:41:25+03:00

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В Озерске работникам ООО «НОВ-АГРО» выплатили зарплату после вмешательства районной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходке проверки выяснилось, что предприятие задолжало 30-ти работникам 497 тысяч рублей. В отношении директора и предприятия возбудили административные дела, предприятие оштрафовали на 30 тысяч рублей, директора – на 10 тысяч рублей.

Все это поспособствовало тому, что задолженность по зарплате была выплачена в полном объеме, отметили в пресс-службе областной прокуратуры.