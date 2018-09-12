В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах отключили электричество и воду

12 Сент. 10:45 2018-09-12T10:46:07+03:00

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В Калининграде до 12 часов приостановлена подача электроэнергии на ул. Марш. Баграмяна 34 (шк. № 35); пр-те Московском 12-14; ул. Ген. Буткова 10-16. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов электричества не будет на ул. Пролетарская 66-72,66-72,66а,72а-74а,б,74-80,80а,82-84, ул. Черняховского 19,74,74б,76-76б,78,78а, Ул. Сергеева 33-39,41,43-49,49а,51-57,59,59а,61, а также на улице Вагоностроительной 21-47; ул. Косогорной 4, 11.

До 20 часов света не будет на ул. Пролетарской 66-74а.

До 16 часов холодной воды не будет на Ленинском проспекте 117-129; ул. Казанской 2-20; ул. Багратиона 82-96; ул. Киевской 100-110, 120, 122, 126-130, 125-129. До 17 часов холодной воды не будет на ул. Фрунзе 73-75.