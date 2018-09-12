Авиакомпания «ЮВТ Аэро» запускает рейс из Калининграда в Пермь

12 Сент. 11:04 2018-09-12T11:05:46+03:00

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С 27 сентября авиакомпания «ЮВТ Аэро» планирует начать выполнять прямые регулярные рейсы по маршруту Пермь-Калининград-Пермь.Об этом сообащет пресс-служба калининградского аэропорта.

Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю по четвергам и воскресеньям. Летная программа запланирована по 25 октября 2018 года.

По четвергам вылет из Перми – в 20:00, прибытие в Калининград – в 20:45, вылет из аэропорта «Храброво» - в 21:45, прибытие в аэропорт Перми – в 04:05.

По воскресеньям вылет из Перми – в 14:00, посадка в аэропорту «Храброво» - в 14:30, вылет из Калининграда – в 15:30, прибытие в Пермь – в 21:50. Время в пути составит 3,5 часа.

Также с 26 сентября по 27 октября 2018 года «ЮВТ Аэро» планирует выполнять рейсы Нижневартовск-Казань-Калининград и в обратном направлении с частотой два раза в неделю по средам и субботам.

По средам вылет из Нижневартовска – в 11:30, посадка в Казани – в 12:00, вылет из Казани – в 13:00, прибытие в Калининград – в 14:50. Из аэропорта «Храброво» вылет – в 15:50, прибытие в Казань – в 19:45, вылет из Казани – в 20:45, прибытие в Нижневартовск – в 01:10.

По субботам вылет из Нижневартовска – в 16:00, посадка в Казани – в 16:30, вылет из Казани – в 17:30, прибытие в аэропорт «Храброво» – в 19:20. Из Калининграда вылет – в 20:20, прибытие в Казань – в 00:10.