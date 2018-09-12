2018-09-12T12:04:09+03:00
Общество

За сутки в области в ДТП пострадали два человека

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Во вторник в Калининградской области в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В поселке Янтарный на улице Железнодорожной водитель «Фольксвагена» не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в придорожное дерево. В результате аварии 39-летний мужчина получил травмы.

В Калининграде на улице Озерной водитель «Фольксвагена» при обгоне не убедился в безопасности маневра и врезался в КАМАЗ. В результате ДТП 30-летний водитель получил травмы и был госпитализирован.

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