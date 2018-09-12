Пропавшая в Калининграде школьница благополучно нашлась

12 Сент. 12:07 2018-09-12T12:24:45+03:00

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В Калининграде полицейские разыскали пропавшую накануне 15-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Школьница была объявлена в розыск, после того как не вернулась домой 11 сентября. На поиски были ориентированы патрульные наряды, сотрудники ПДН и уголовного розыска проверяли ее знакомых и друзей, а также проводили другие оперативные мероприятия.

- Сегодня девочка вернулась домой, с ней и ее родителями работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Полицейские проводят профилактическую беседу и устанавливают обстоятельства ее отсутствия дома, - отметили в пресс-службе УМВД.