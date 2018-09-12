Пропавшая в Калининграде школьница благополучно нашлась
В Калининграде полицейские разыскали пропавшую накануне 15-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Школьница была объявлена в розыск, после того как не вернулась домой 11 сентября. На поиски были ориентированы патрульные наряды, сотрудники ПДН и уголовного розыска проверяли ее знакомых и друзей, а также проводили другие оперативные мероприятия.
- Сегодня девочка вернулась домой, с ней и ее родителями работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Полицейские проводят профилактическую беседу и устанавливают обстоятельства ее отсутствия дома, - отметили в пресс-службе УМВД.