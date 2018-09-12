В больнице Озерска отремонтировали терапевтическое отделение

12 Сент. 12:18 2018-09-12T12:19:03+03:00

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В терапевтическом отделении Озерской центральной районной больницы отремонтировали терапевтическое отделение. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Там полностью заменили

оконные и дверные блоки, систему отопления, водоснабжения, канализации. В помещениях установили новую пожарно-охранную сигнализацию и выполнили отделку полов и стен.

Также были установлены современные энергосберегающие светильники, в результате чего затраты на электроэнергию в отделении удалось сократить в три раза. Стоимость работ составила 4,2 млн рублей.

- На примере этой больницы мы видим, как в муниципалитетах можно приводить в порядок лечебные учреждения, которые располагаются в старых зданиях довоенной постройки, – отметила замначальника отдела организации здравоохранения департамента охраны здоровья регионального минздрава Елена Диканская. – Ведь очень важно, чтобы и наши пациенты, и медперсонал находились в комфортных условиях. Такая атмосфера, несомненно, способствует оптимистическому настрою и скорейшему выздоровлению больных.