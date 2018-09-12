В калининградской «Балтике» объяснили, почему Торбинский ушел в «Енисей»
В контракте полузащитника Дмитрия Торбинского с калининградской «Балтикой» был пункт по которому он сможет свободно уйти, если получит предложение от клуба Премьер-лиги. Об этом в интервью порталу sportbox.ru рассказал гендиректор «Балтики» Теймураз Лепсая.
- В ходе тяжелых переговоров по Торбинскому, присоединившемуся к нам абсолютно бесплатно, мы договорились, что клуб не будет чинить ему препятствий, и он сможет свободно уйти, если получит предложение от клуба, выступающего в РПЛ, - сказал Лепсая.
По его словам, если бы клуб платил подъемные, комиссию или тем более их покупал, то, естественно, соответствующие пункты в контрактах отсутствовали бы.
Напомним, этим летом 34-летний полузащитник перешел в красноярский «Енисей».