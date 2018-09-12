2018-09-12T12:32:48+03:00
Спорт

В калининградской «Балтике» объяснили, почему Торбинский ушел в «Енисей»

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: fc-baltika.ru
Изменить размер текста:

В контракте полузащитника Дмитрия Торбинского с калининградской «Балтикой» был пункт по которому он сможет свободно уйти, если получит предложение от клуба Премьер-лиги. Об этом в интервью порталу sportbox.ru рассказал гендиректор «Балтики» Теймураз Лепсая.

- В ходе тяжелых переговоров по Торбинскому, присоединившемуся к нам абсолютно бесплатно, мы договорились, что клуб не будет чинить ему препятствий, и он сможет свободно уйти, если получит предложение от клуба, выступающего в РПЛ, - сказал Лепсая.

По его словам, если бы клуб платил подъемные, комиссию или тем более их покупал, то, естественно, соответствующие пункты в контрактах отсутствовали бы.

Напомним, этим летом 34-летний полузащитник перешел в красноярский «Енисей».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Область просит продлить срок действия одной из самых привлекательных льгот калининградской ОЭЗ
Калининградские власти предложили отметить на федеральном уровне 300-летний юбилей Канта
Калининградец отсудил компенсацию за нарушение сроков долевого строительства
В субботу парусник «Крузенштерн» откроют для посещения
17-летняя калининградка дважды ударила ножом в живот 16-летнюю школьницу
Калининградская область оказалась в числе аутсайдеров по росту средней зарплаты
Услугой Tax Free в Калининградской области воспользовались 11 иностранных туристов
В Калининграде отключили газ в 37 домах в разных районах
Проблемный дом на улице Шаманова в Пионерском планируют достроить в феврале 2019 года
Калининградец угнал у знакомого машину и врезался в столб
«Они изживают себя»: Кёнигсбергские люки от ливневок заменят на новые - круглые
В калининградском трамвайном депо русские и японские музыканты дадут концерт
С начала года в Калининграде произошло 167 наездов на пешеходов
За день на пешеходных переходах машинами сбито трое калининградцев
В Калининграде до вечера не будет света на девяти улицах
Калининградец пытался утопить дворника в канале