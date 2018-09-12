В калининградской «Балтике» объяснили, почему Торбинский ушел в «Енисей»

12 Сент. 12:31 2018-09-12T12:32:48+03:00

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В контракте полузащитника Дмитрия Торбинского с калининградской «Балтикой» был пункт по которому он сможет свободно уйти, если получит предложение от клуба Премьер-лиги. Об этом в интервью порталу sportbox.ru рассказал гендиректор «Балтики» Теймураз Лепсая.

- В ходе тяжелых переговоров по Торбинскому, присоединившемуся к нам абсолютно бесплатно, мы договорились, что клуб не будет чинить ему препятствий, и он сможет свободно уйти, если получит предложение от клуба, выступающего в РПЛ, - сказал Лепсая.

По его словам, если бы клуб платил подъемные, комиссию или тем более их покупал, то, естественно, соответствующие пункты в контрактах отсутствовали бы.

Напомним, этим летом 34-летний полузащитник перешел в красноярский «Енисей».