В Советске в лобовом столкновении двух автомобилей пострадали четыре человека
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Советске в среду утром произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Контакте».
Авария произошла на улице Гагарина. Водитель «Волги» на прямом участке дороги не справился с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил «Рено».
По предварительной информации, в результате столкновения пострадали четыре человека, среди них есть дети.