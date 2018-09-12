В Советске в лобовом столкновении двух автомобилей пострадали четыре человека

12 Сент. 12:39 2018-09-12T12:39:00+03:00

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В Советске в среду утром произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Контакте».

Авария произошла на улице Гагарина. Водитель «Волги» на прямом участке дороги не справился с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил «Рено».

По предварительной информации, в результате столкновения пострадали четыре человека, среди них есть дети.