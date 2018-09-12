Октябрьский остров в Калининграде получил официальное название

12 Сент. 12:39 2018-09-13T15:50:58+03:00

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В среду 12 сентября в Калининграде прошло очередное заседание городского совета депутатов. На нем единогласно утвердили название «Октябрьский» за островом, на котором построен «Стадион Калининград» и создан офшор.

- Сегодня мы присвоили название району – остров Октябрьский, который в народе так и называли – Октябрьский. Понятно, что это пошло от улицы Октябрьской, - сказал председатель горсовета Андрей Кропоткин и отметил, что на Октябрьском острове «существуют улицы, как и во всем городе». – Это обыкновенный район города, как район Сельма. Мы даем названия те, которые прижились в народе. Район географически закреплен как остров, потому что он и является островом. У нас есть остров Канта, который до войны назывался Кнайпхоф. У нас названия современные, правильные, российские.

Андрей Кропоткин сказал, что на картах в ближайшее время остров Октябрьский появится.

Ранее губернатор Антон Алиханов назвал закавыкой отсутствие географического объекта «Октябрьский остров»

- Это интересная юридическая закавыка. Действительно, географического объекта остров Октябрьский, оказывается, не существует. Есть постановление правительства РФ, которое регулирует порядок создания таких географических именований, - сказал губернатор.