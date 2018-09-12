2018-09-12T13:02:07+03:00
Спорт

Андрей Кропоткин – о серии поражений «Балтики»: Все выправится, надежда есть

Председатель горсовета депутатов прокомментировал проигрыши калининградской футбольной команды
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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После серии поражений калининградской «Балтики» выводы делать рано. Так прокомментировал ситуацию председатель городского совета депутатов Калининграда Андрей Кропоткин.

- Всегда бывают падения и бывают подъемы. К сожалению, сегодня ситуация такая, - сказал журналистам Андрей Кропоткин. - Но я не думаю, что надо делать выводы. Еще идет только первый круг. Мы все сегодня болеем за нашу команду. Тем более, такой хороший стадион. Думаю, все выправится. У меня надежда такая есть. Тем более по финансовым показателям все выровнялось. Надеюсь, это будет еще одним стимулом для игроков показать хорошую игру и добиваться успехов.

Напомним, последняя игра «Балтики», которую наши футболисты провели с воронежским «Факелом», завершилась со счетом 2:0 не в нашу пользу. После этого «Балтика» снова опустилась в зону вылета: с девятью очками команда занимает 17-е место в турнирной таблице.

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