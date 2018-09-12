2018-09-12T13:23:42+03:00
Общество

Калининградка отсудила у застройщика почти 700 тысяч за нарушение сроков строительства

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде суд оштрафовал застройщика за нарушение сроков строительства дома. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

Жительница Калининграда заключила договор участия в долевом строительстве, по которому застройщик должен был передать ей квартиру не позднее 6 сентября 2016 года. Однако, к указанному в договоре сроку застройщик квартиру калининградке так и не передал.

Суд взыскал с ООО «СК Империя» неустойку в размере 500 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей, штраф - 150 000 рублей, расходы на оплату услуг представителя – 10 000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины – 572 рубля.

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