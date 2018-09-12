2018-09-12T13:33:52+03:00
Общество

В поселке под Озерском неизвестные украли крест с воинского захоронения времен Первой мировой войны

Как сообщал «Комсомолке» краевед Александр Панфилов, крест был установлен на могиле солдат русской императорской армии
Иван МАРКОВ
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Украденное надгробьеУкраденное надгробьеФото: Александр Панфилов
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В поселке Багратионово Озерского района Калининградской области неизвестные похитили бетонный крест, установленный на могиле солдат русской императорской армии, погибших в Первую мировую войну. Пропажу обнаружил калининградский краевед Александр Панфилов.

- Приходило ли когда-нибудь вам в голову выкопать надгробие с кладбища и увезти к себе домой? – пишет в своем фейсбуке Панфилов. - А вот кому-то пришло: бетонный крест с надписью о четырех русских солдатах исчез с могилы, и больше о защитниках отечества там ничего не напоминает. Пустой кусок земли. А ведь просто так в карман памятник весом 30-40 кг не положишь. Приехали и забрали целенаправленно.

Также Панфилов заметил, что воинское захоронение в поселке Багратионово официально учтено государством и зарегистрировано в Министерстве обороны, но администрация о пропаже пока не знает, поэтому и заявления в полицию пока нет.

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