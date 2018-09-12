ЦИК призвала расследовать эпизод выборной "карусели" в Калининградской области

12 Сент. 13:37 2018-09-12T13:37:35+03:00

Пока избирком не будет подводить официальные итоги выборов в Госдуму

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В сети появились ролики, на которых видно, как во время недавних выборов в Калининградской области группа мужчин несколько раз голосует на разных избирательных участках. Причем мужчины даже не скрывают своих лиц. Этим очевидным нарушением на жаргоне именуемым "каруселью" заинтересовались в Центральной избирательной комиссии.

Как сообщило РИА "Новости", глава ЦИК Элла Памфилова призвала тщательно расследовать ситуацию с многократным голосованием группы людей и сообщила, что до окончания разбирательства местный избирком не будет подводить официальные итоги выборов.

- Сейчас в соцсетях гуляют ролики, на которых видно, как семеро человек в одной и той же одежде, с открытыми лицами, под камеры обходят три избирательных участка, подходят к определенному человеку, берут бюллетени и голосуют, - сказала Памфилова. - Или это сговор, или это специальная провокация, направленная на дискредитацию выборов. Надо тут разбираться. Надеюсь, что все правоохранительные органы подключатся.

Напомним, в Калининградской области проходили довыборы в Государственную думы, облдуму, а также в местные совета.