2018-09-12T14:25:03+03:00
Происшествия

Шайка грабителей жестоко избила калининградца в его собственной квартире

Пока мужчина лечился от побоев, преступники вновь пришли к нему домой и вынесли бытовую технику
Игорь ОРЕХОВ
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В полицию Калининграда из одной из городских больниц сообщили о доставленном к ним 31-летнем жителе поселка Прибрежный. У мужчины диагностировали телесные повреждения – судя по всему, криминального происхождения.

Выдвинувшиеся в лечебное учреждение участковые уполномоченные полиции опросили пострадавшего и выяснили, что его избили трое малознакомых молодых людей, которых он сам же и пригласил в квартиру. Поводом для расправы стало то, что хозяин жилища якобы чересчур громко включает музыку.

Пока правоохранители разбирались с обстоятельствами одного преступления, было совершено другое. Все та же троица вновь навестила опустевшую квартиру и вынесла оттуда бытовую технику, а также личные вещи хозяина. Его приятель, оставленный приглядывать за жилплощадью, не смог помешать наглым визитерам.

Оказалось, в «Прибреге» орудовала шайка, возглавляемая 29-летним уголовником. В подручных у него были двое 30-летних горожан, для которых это будет первая в жизни судимость за грабеж. А вот какие еще статьи УК РФ, кроме этой, будут фигурировать в уголовном деле, выяснится после того как станут известны результаты медицинского освидетельствования и будет установлена тяжесть нанесенного вреда здоровью потерпевшего.

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