На калининградца завели уголовное дело за фиктивную регистрацию гастарбайтеров

12 Сент. 14:32 2018-09-12T14:32:52+03:00

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На жителя Калининграда завели уголовное дело за организацию «резиновой квартиры». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

39-летниймужчина зарегистрировал в своей однокомнатной квартире девять иностранцев. Однако соседи, которых опросили полицейские, рассказали, что никогда не видели этих «жильцов». Да и в самой квартире не было следов проживания такого числа людей.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».