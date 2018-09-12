На калининградца завели уголовное дело за фиктивную регистрацию гастарбайтеров
.Фото: Александр Подгорчук
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На жителя Калининграда завели уголовное дело за организацию «резиновой квартиры». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
39-летниймужчина зарегистрировал в своей однокомнатной квартире девять иностранцев. Однако соседи, которых опросили полицейские, рассказали, что никогда не видели этих «жильцов». Да и в самой квартире не было следов проживания такого числа людей.
Уголовное дело было возбуждено по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».