В Черняховске отдыхающие на лавочке бабушки помогли задержать квартирного вора
В Черняховске добрососедские отношения помогли раскрыть квартирную кражу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В полицию обратился местный житель, который сообщил, что из его квартиры пропал телефон, планшет и автомобильный телевизор. Сотрудники уголовного розыска установили, что вор взломал замок и таким образом проник в жилище. Полицейские начали поквартирный опрос и нашли очевидцев.
- Оказалось, что незнакомца заметили бабушки, отдыхавшие на лавочке возле подъезда, которые хорошо его запомнили. Оперативники установили личность злоумышленника, им оказался ранее судимый 37-летний житель Черняховска, - сообщили в пресс-службе УМВД.
В ходе обыска у него в квартире нашли коробку от похищенного телефона. В отношении задержанного завели уголовное дело по статье «Кража».