2018-09-12T15:18:43+03:00
Общество

В Черняховске отдыхающие на лавочке бабушки помогли задержать квартирного вора

Виктор Сергеев
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В Черняховске добрососедские отношения помогли раскрыть квартирную кражу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился местный житель, который сообщил, что из его квартиры пропал телефон, планшет и автомобильный телевизор. Сотрудники уголовного розыска установили, что вор взломал замок и таким образом проник в жилище. Полицейские начали поквартирный опрос и нашли очевидцев.

- Оказалось, что незнакомца заметили бабушки, отдыхавшие на лавочке возле подъезда, которые хорошо его запомнили. Оперативники установили личность злоумышленника, им оказался ранее судимый 37-летний житель Черняховска, - сообщили в пресс-службе УМВД.

В ходе обыска у него в квартире нашли коробку от похищенного телефона. В отношении задержанного завели уголовное дело по статье «Кража».

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