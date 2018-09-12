В Калининграде благоустроят два сквера

12 Сент. 16:24 2018-09-12T16:29:11+03:00

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В Калининграде приведут в порядок скверы у памятника Шиллеру и у монумента «Мать-Россия». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сквер у памятника Шиллеру планировали отремонтировать летом, однако победитель аукциона уклонился от подписания контракта. Сейчас работы проводит ООО «Аврора плюс», на ремонт выделили 519 тысяч рублей. За эти деньги подрядчик заделает трещины в подпорных стенах, заменит треснувшие гранитные плиты, отремонтирует бордюры на ступенях, переложит тротуарную плитку там, где это необходимо, установит решетки на камеры ливнеприемников.

24 сентября пройдет аукцион по выбору подрядчика благоустройства сквера у монумента «Мать-Россия». В этом сквере предусмотрено обустройство покрытия из газонной плитки, здесь появятся две новые круглые скамьи, 4 урны.