В Гвардейске пожарные вывели двух человек из горящей квартиры
На кухне горели стиральная машина и микроволновая печь
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В среду 12 сентября в Гвардейске случился пожар, в котором едва не пострадали два человека. На часах было 12.16, когда поступило сообщение о пожаре в Банковском переулке.
На втором этаже небольшого довоенного дома в двухкомнатной квартире горела стиральная машина и микроволновая печь.
Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России.
Квартира оказалась закопчена, пожарные спасли двух человек.