В Гвардейске пожарные вывели двух человек из горящей квартиры

12 Сент. 16:35 2018-09-12T16:35:29+03:00

На кухне горели стиральная машина и микроволновая печь

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В среду 12 сентября в Гвардейске случился пожар, в котором едва не пострадали два человека. На часах было 12.16, когда поступило сообщение о пожаре в Банковском переулке.

На втором этаже небольшого довоенного дома в двухкомнатной квартире горела стиральная машина и микроволновая печь.

Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России.

Квартира оказалась закопчена, пожарные спасли двух человек.