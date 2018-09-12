2018-09-12T17:14:03+03:00
Общество

В Калининграде звонок мобильного телефона выдал спрятавшегося должника

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде приставы разыскали спрятавшегося должника по звонку мобильного телефона. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

38-летний калининградец был оштрафован за пьяное вождение на 30 тысяч рублей, однако не спешил оплачивать штраф, даже после того, как ему запретили выезд за пределы региона. В результате было вынесено постановление о принудительном приводе в отдел.

По месту регистрации должник не проживал, однако его соседи рассказали, что он проживает в соседнем доме у своей сожительницы. Женщина с порога заявила, что мужчина с ней не проживает, однако, она может дать номер его мобильного телефона.

- Набрав номер должника, судебный пристав услышал звонок телефона в соседней комнате. Это послужило основанием для проверки помещений. В одной из комнат прятавшийся за дверью должник был обнаружен и подвергнут принудительному приводу в отдел, - сообщили в пресс-службе управления судебных приставов.

Суд оштрафовал должника на двое суток, после отбывания наказания он прибыл в отдел судебных приставов и оплатил 30-тысячный штраф и исполнительский сбор.

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