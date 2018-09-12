В Калининграде звонок мобильного телефона выдал спрятавшегося должника
В Калининграде приставы разыскали спрятавшегося должника по звонку мобильного телефона. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.
38-летний калининградец был оштрафован за пьяное вождение на 30 тысяч рублей, однако не спешил оплачивать штраф, даже после того, как ему запретили выезд за пределы региона. В результате было вынесено постановление о принудительном приводе в отдел.
По месту регистрации должник не проживал, однако его соседи рассказали, что он проживает в соседнем доме у своей сожительницы. Женщина с порога заявила, что мужчина с ней не проживает, однако, она может дать номер его мобильного телефона.
- Набрав номер должника, судебный пристав услышал звонок телефона в соседней комнате. Это послужило основанием для проверки помещений. В одной из комнат прятавшийся за дверью должник был обнаружен и подвергнут принудительному приводу в отдел, - сообщили в пресс-службе управления судебных приставов.
Суд оштрафовал должника на двое суток, после отбывания наказания он прибыл в отдел судебных приставов и оплатил 30-тысячный штраф и исполнительский сбор.