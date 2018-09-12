2018-09-12T17:27:40+03:00
Общество

Калининградцев приглашают на бесплатные лекции психологов

Беседы со специалистами пройдут в областной научной библиотеке
Александр КАТЕРУША
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Калининградская областная научная библиотека приглашает калининградцев на встречи с психологами.

В четверг, 13 сентября, в 18.30 состоится выступление психолога Евгения Андреева на тему «Как возникают слухи». Ведущий расскажет об особенностях их возникновения в информационную эпоху и об их опасности для людей.

В пятницу, 14 сентября, также в 18.30 психолог Анна Чиркова расскажет, что такое конфликт дома, в семье и на работе и каковы стратегии поведения в конфликте.

Организаторы отмечают, что Анна с 2011 года проводит психологические консультации и имеет большой опыт личной терапии.

Вход на мероприятия в клубном зале библиотеки свободный.

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