Калининградцев приглашают на бесплатные лекции психологов
Калининградская областная научная библиотека приглашает калининградцев на встречи с психологами.
В четверг, 13 сентября, в 18.30 состоится выступление психолога Евгения Андреева на тему «Как возникают слухи». Ведущий расскажет об особенностях их возникновения в информационную эпоху и об их опасности для людей.
В пятницу, 14 сентября, также в 18.30 психолог Анна Чиркова расскажет, что такое конфликт дома, в семье и на работе и каковы стратегии поведения в конфликте.
Организаторы отмечают, что Анна с 2011 года проводит психологические консультации и имеет большой опыт личной терапии.
Вход на мероприятия в клубном зале библиотеки свободный.