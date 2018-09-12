В Калининграде на подходах к Медовому мосту укладывают брусчатку

12 Сент. 17:37 2018-09-12T17:38:09+03:00

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В Калининграде продолжаются работы по ремонту Медового моста.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на проезжей части около моста начали укладывать новый деревянный настил из бруса лиственницы, обработанной специальной пропиткой. На тротуарах также будет деревянный настил. На подходах к мосту идет укладка брусчатки.

- Крупный булыжный камень, так называемую «буханку», снимают и передают в казну. Этот камень пригодится на других городских объектах. На подходах к мосту «Медовый» укладывают более мелкую калиброванную брусчатку – «шашечку», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Ремонт моста «Медовый» должен быть завершен до конца этого года. В течение всего срока ремонта по мосту смогут передвигаться пешеходы и, в случае необходимости, автомобили аварийных служб.