12 Сент. 18:02 2018-09-12T18:05:00+03:00

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В Полесске уволили директора психоневрологического интерната «Забота». Об этом на своей странице в «Фейсбук» написала министр по социальной политике Анжелика Майстер.

Накануне в одном из региональных пабликов в «Вконтакте» появилась публикация о нарушении прав воспитанников психоневрологического интерната. В частности, автор утверждал, что руководство интерната присваивало и расходовало не по назначению деньги воспитанников учреждения.

- Ряд фактов, указанных во вчерашнем обращении, нашли, к сожалению, подтверждение во время проверки министерством социальной политики работы сотрудников учреждения, в том числе, снятие со личных счетов средств проживающих в учреждении. Вся информация, полученная министерством, предоставлена в правоохранительные органы: УВД и прокуратуру, - написала Анжелика Майстер.

Министр отметила, что с руководителем интерната расторгнут трудовой контракт по инициативе работодателя.

- С завтрашнего дня к исполнению обязанностей приступит новый руководитель, которому дано поручение провести совместно с министерством дальнейшие служебные проверки, - добавила Анжелика Майстер.

Отметим, что ситуацией интернате заинтересовалось региональное управление Следственного комитета, которое начало доследственную проверку.