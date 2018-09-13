Волейболистки калининградского «Локомотива» выиграли серебро первенства Европы

13 Сент. 09:35 2018-09-13T09:35:26+03:00

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Спорткомплексы албанских Тираны и Дурреса собрали юных волейболисток из Италии, Голландии, Германии, Франции, Турции, Сербии, Словакии, Болгарии, Албании, Польши, Белоруссии и России.

В составе российской команды выступили представительницы молодежного состава профессионального волейбольного клуба «Локомотив Калининградская область».

Наши девушки не зря считались фаворитами.

Министерство спорта Калининградской области сообщает, что в семи сыгранных встречах калининградки Юлия Бровкина и Валерия Шевчук, выступавшая капитаном сборной, набрали на двоих 150 очков.

В решающем поединке за первое место россиянки вели со счетом 2:0, но упустили инициативу и уступили итальянкам 2:3. Обе представительницы «Локомотива» набрали в финале по восемь очков.