Волейболистки калининградского «Локомотива» выиграли серебро первенства Европы
Спорткомплексы албанских Тираны и Дурреса собрали юных волейболисток из Италии, Голландии, Германии, Франции, Турции, Сербии, Словакии, Болгарии, Албании, Польши, Белоруссии и России.
В составе российской команды выступили представительницы молодежного состава профессионального волейбольного клуба «Локомотив Калининградская область».
Наши девушки не зря считались фаворитами.
Министерство спорта Калининградской области сообщает, что в семи сыгранных встречах калининградки Юлия Бровкина и Валерия Шевчук, выступавшая капитаном сборной, набрали на двоих 150 очков.
В решающем поединке за первое место россиянки вели со счетом 2:0, но упустили инициативу и уступили итальянкам 2:3. Обе представительницы «Локомотива» набрали в финале по восемь очков.