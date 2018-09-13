Роспотребнадзор призвал калининградцев не сжигать не раздавливать клещей

13 Сент. 09:42 2018-09-13T09:42:43+03:00

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В Региональном управлении Роспотребнадзора призвали калининградцев не сжигать и не раздавливать клещей руками. Как сообщает пресс-служба ведомства, присосавшегося клеща следует принести в лечебное учреждение для исследования. Важно обследовать насекомых в лаборатории.

- При возможности, поместите клеща в пенициллиновый флакон и сдайте в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии по Калининградской области (Калининград, ул. Космическая, 25), - говорят специалисты.

Внимание! Если оперативно обратиться к медикам нет возможности, удалите клеща самостоятельно, осторожно поворачивая его в одну сторону мягким пинцетом или руками в резиновых перчатках, либо пальцами, обернутыми марлей. Место укуса надо обработать настойкой йода или зеленки, спиртом.

Ранее санитарные врачи региона сообщали, что в Калининграде и области активизировались клещи. Это связывают с «грибным сезоном» в лесах.

Только на прошлой неделе в медучреждения в связи с присасыванием клещей обратилось 204 жителей области, 48 из которых дети.