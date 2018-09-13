2018-09-13T09:55:23+03:00
Звезды

В Калининграде на открытии фестиваля документального кино покажут фильм, считавшийся утерянным

Торжественная церемония пройдет в Кафедральном соборе в четверг вечером
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В четверг, 13 сентября, в Калининграде откроется фестиваль «Территория кино». Как сообщают организаторы, торжественная церемония пройдет в Кафедральном соборе на острове, начало в 19:00.

На открытии фестиваля покажут фрагмент экспериментального документального фильма Михаила Кауфмана (СССР, 1929), прозвучат музыкальные импровизации. Автор музыки и исполнитель – Ульрике Хааге.

Фильм посвящен весне и всему что с ней связано. Он описывает приход весны не только как смену времен года, но еще и как пробуждение молодой Советской Республики.

Интересно, что этот фильм долгое время считался утерянным и только в 2005 году был найден в одном амстердамском архиве. В 20-е годы там находился один из немногих кинотеатров, специализирующихся на авангардной кинопродукции, к которой фильм Кауфмана можно причислить. Кроме Амстердама, такие кинотеатры были и в других крупных европейских городах, например, в Лондоне и Берлине.

Немецко-российские дни неигрового кино в Калининграде «Территория кино» - это ежегодный кинофорум документального кино.

Основан фестиваль был в 2011 году как один из проектов в рамках многолетнего сотрудничества между землей Шлезвиг-Гольштейн, Германия, и Калининградской областью.

Ежегодно основу кинофорума составляют документальные фильмы из числа самых интересных киноработ, снятых за последние несколько лет, в том числе кинопремьеры, программа короткого метра и анимации, а также открытые дискуссии, семинары, лекции и мастер-классы.

В этом году кинофорум соберет любителей документалистики в восьмой раз с 13 по 16 сентября.

Показы фильмов бесплатные.

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