Парусник «Седов» ушел в рейс до октября

13 Сент. 10:02 2018-09-13T10:02:38+03:00

За месяц с небольшим легендарное судно посетит порты Германии, Эстонии и Польши.

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Парусник «Седов» ушел в 99 по счету рейс. За сутки до выхода судна, на палубе барка провели молебен, в котором приняли участие капитан, руководители практики и курсантский состав. Как сообщает пресс-служба БГАРФ, такой молебен совершается перед каждым выходом судна в рейс.

За месяц с небольшим парусник посетит порты Германии, Эстонии и Польши. Вернуться в Светлый планируют 16 октября.

В этот поход «Седов» впервые поведет капитан Евгений Ромашкин – воспитанник «крузенштерновской парусной школы».

На плавательную практику отправляются курсанты Керченского морского технологического университета, Волго-Каспийского морского рыбопромышленного колледжа из Астрахани и юнги Детского морского центра из Костромы, курсанты БГА РФ, Калининградского и Санкт-Петербургского морских рыбопромышленных колледжей и КГТУ, студенты Прибалтийского судостроительного техникума.