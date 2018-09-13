2018-09-13T10:15:05+03:00
Общество

У калининградца на границе изъяли 363 кг польского сыра

Виктор Сергеев
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..Фото: Таможня Калининградской области
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Житель Калининграда лишился крупной партии польского сыра, который он пытался провезти в регион для дальнейшей перепродажи. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Инцидент произошел на погранпереходе в Мамоново. В ходе досмотра автомобиля «Ниссан», таможенники обнаружили в багажном отделении пять дорожных сумок, в которых находилось 363 кг польского сыра.

- Водитель пояснил, что сыр он купил на оптовой базе в Эльблонге с целью дальнейшей перепродажи на территории Калининградской области. Чеки, свидетельствующие о приобретении продукции животного происхождения, и ветеринарный сертификат у него отсутствовали, - отметили в пресс-службе таможни.

В результате весь груз был изъят и уничтожен. В отношении калининградца завели два административных дела.

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