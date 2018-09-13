Калининградский журналист выступил на заседании ОБСЕ

13 Сент. 10:21 2018-09-13T10:21:51+03:00

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В Варшаве проходит ежегодное совещание Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по выполнению обязательств в сфере человеческого измерения. В нем участвуют сотни неправительственных организаций, занимающихся вопросами прав человека. Известный калининградский журналист-международник Александр Носович также выступил на этом представительном форуме. Наш земляк рассказывал европейцам о подавлении свободы слова в странах Балтии и на Украине.

- Мы подготовили большой аналитический доклад на эту тему, - сообщил Александр. – Вскоре выпустим этот документ и в электронной версии. А в четверг, 13 сентября состоится его большая презентация в рамках ОБСЕ. Нужно сказать, что Украина здесь вообще предстала в довольно неприглядном виде – количество докладов о притеснении в стране российских, украинских и даже западных журналистов на пленарной сессии по соблюдению принципа свободы слова в странах ОБСЕ зашкаливало.