13 Сент. 10:23 2018-09-13T10:24:27+03:00

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С 18 сентября по 22 ноября в Калининграде пройдет спартакиада здоровья. В ее программу войдут соревнования по мини-футболу, плаванию, волейболу. Как сообщает пресс-служба мэрии, к участию в соревнованиях приглашаются команды муниципальных служащих и работников муниципальных предприятий города.

18 - 21 сентября состоятся соревнования по мини-футболу, 6 октября - соревнования по плаванию, 14, 16, 20, 22 ноября – соревнования по волейболу.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях по волейболу необходимо направить в отдел физической культуры и спорта до 7 ноября.