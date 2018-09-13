2018-09-13T10:24:27+03:00
Общество

В Калининграде пройдет спартакиада здоровья

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: мэрия Калининграда
Изменить размер текста:

С 18 сентября по 22 ноября в Калининграде пройдет спартакиада здоровья. В ее программу войдут соревнования по мини-футболу, плаванию, волейболу. Как сообщает пресс-служба мэрии, к участию в соревнованиях приглашаются команды муниципальных служащих и работников муниципальных предприятий города.

18 - 21 сентября состоятся соревнования по мини-футболу, 6 октября - соревнования по плаванию, 14, 16, 20, 22 ноября – соревнования по волейболу.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях по волейболу необходимо направить в отдел физической культуры и спорта до 7 ноября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Область просит продлить срок действия одной из самых привлекательных льгот калининградской ОЭЗ
Калининградские власти предложили отметить на федеральном уровне 300-летний юбилей Канта
Калининградец отсудил компенсацию за нарушение сроков долевого строительства
В субботу парусник «Крузенштерн» откроют для посещения
17-летняя калининградка дважды ударила ножом в живот 16-летнюю школьницу
Калининградская область оказалась в числе аутсайдеров по росту средней зарплаты
Услугой Tax Free в Калининградской области воспользовались 11 иностранных туристов
В Калининграде отключили газ в 37 домах в разных районах
Проблемный дом на улице Шаманова в Пионерском планируют достроить в феврале 2019 года
Калининградец угнал у знакомого машину и врезался в столб
«Они изживают себя»: Кёнигсбергские люки от ливневок заменят на новые - круглые
В калининградском трамвайном депо русские и японские музыканты дадут концерт
С начала года в Калининграде произошло 167 наездов на пешеходов
За день на пешеходных переходах машинами сбито трое калининградцев
В Калининграде до вечера не будет света на девяти улицах
Калининградец пытался утопить дворника в канале