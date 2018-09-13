Калининградские власти подписали соглашение с Airbnb

13 Сент. 10:31 2018-09-13T10:31:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Региональные власти подписали соглашение с Airbnb – одним из крупнейших туристических агрегаторов в мире, который представлен на рынке аренды частного жилья для путешественников. Об этом сообщил министр по культуре и строительству Калининградской области Андрей Ермак.

Соглашение было подписано на международном форуме-выставке по туризму «Отдых», котрый прошел в Москве.

- Ресурс будет предоставлять нам информацию по проживанию и бронированию. Благодаря сотрудничеству мы будем понимать, какова доля этого рынка, у нас будут статистические данные по бронированию в частном секторе Калининградской области, - сообщил министр Ермак.