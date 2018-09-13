2018-09-13T11:02:54+03:00
Происшествия

В Калининграде лихач на БМВ «улетел» на кладбище на проспекте Мира

Виктор Сергеев
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Фото: Александр ПименовФото: Александр ПименовФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В четверг утром в Калининграде произошло ДТП на пересечении улиц Красносельская – проспект Мира. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

По предварительной информации, водитель БМВ не справился с управлением, пробил ограждение и вылетел на территорию старого кладбища

- Лихач улетел на кладбище. Фото уже после эвакуации. Не гоняйте! – написал очевидец.

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