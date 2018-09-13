В Калининграде лихач на БМВ «улетел» на кладбище на проспекте Мира
Фото: Александр ПименовФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
Изменить размер текста:
В четверг утром в Калининграде произошло ДТП на пересечении улиц Красносельская – проспект Мира. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
По предварительной информации, водитель БМВ не справился с управлением, пробил ограждение и вылетел на территорию старого кладбища
- Лихач улетел на кладбище. Фото уже после эвакуации. Не гоняйте! – написал очевидец.