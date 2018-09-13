2018-09-13T11:24:46+03:00
Общество

Калининградца отправили в колонию за кражу пяти велосипедов и скутера

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Жителя Калининграда приговорили к трем годам лишения свободы за серию краж велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

В августе прошлого года мужчина украл из подъезда дома на улице Горького велосипед. Через месяц он украл скутер на улице Соммера, а также четыре велосипеда из подвала на улице Ялтинской.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении, отметили в пресс-службе суда.

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