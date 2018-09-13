В Калининграде отключили электричество в домах на девяти улицах

13 Сент. 11:27 2018-09-13T11:28:03+03:00

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В Калининграде в четверг, 13 сентября, отключено электричество в домах на девяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

До 12 часов для проведения ремонтных работ приостановлена подача энергоснабжения в Ленинградском районе на ул. Марш. Баграмяна 34 (шк. № 35); пр-те Московском 12-14; ул. Ген. Буткова 10-16.

До 18 часов отключено электричество на ул. Пролетарская 66-72,66-72,66а,72а-74а,б,74-80,80а,82-84, ул. Черняховского 19,74,74б,76-76б,78,78а, Ул. Сергеева 33-39,41,43-49,49а,51-57,59,59а,61.

До 20 часов не будет света на ул. Пролетарской 66-74а.

В Центральном районе до 18 часов будет прекращена подача энергии на ул. Вагоностроительной 21-47; ул. Косогорной 4, 11.