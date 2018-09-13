2018-09-13T11:35:37+03:00
Общество

В Калининграде 32 дома отключили от газа

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде для выполнения плановых работ по устранению неисправностей, отключена подача газа в 32 домах в разных районах города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Всего нет газа в 258 квартирах по следующим адресам:

Ленинский пр-т 14 (15 квартир)

пр-т Ленинский 10, 12 (34 квартиры)

ул. Станочная 8 (4 квартиры)

ул. Береговая 32 (3 квартиры)

ул. Енисейская 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 (13 квартир)

ул. Можайская 45 (2 квартиры)

ул. Денисова 22 (8 квартир)

ул. Чекистов 101, 103 (6 квартир)

ул. Ю.Гагарина 37 (6 квартир)

ул. П. Морозова 114 (6 квартир)

ул. П. Морозова 49 (6 квартир)

ул. Печатная 2 (6 квартир)

ул. Печатная 16 (12 квартир)

пр-т Победы 34 (4 квартиры)

ул. Потёмкина 12 (12 квартир)

ул. Голикова 18 (2 квартиры)

ул. косм. Леонова 15 (16 квартир)

Советский пр-т 116 (12 квартир)

ул. Черняховского 30 (16 квартир)

ул. Черняховского 24 (16 квартир)

ул. Ю. Гагарина 113 (18 квартир)

пр-д Октябрьский 2-й, д.3 (16 квартир)

ул. Репина 50 (12 квартир)

ул. Черняховского 60 (13 квартир).

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