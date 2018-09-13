2018-09-13T12:23:39+03:00
Общество

В Куликово планируют оборудовать пляж, организовать кемпинг и палаточный городок

Виктор Сергеев
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..Фото: Администрация Зеленоградска
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В поселке Куликово на побережье планируется организовать оборудованную площадку для сезонного округа. Об этом сообщается на сайте администрации Зеленоградска.

Площадка будет располагаться на участке площадью 3 гектара и иметь удобный выход на пляж. Она будет оборудована парковкой с твердым покрытием с отводом и очисткой поверхностных стоков. Рядом с парковкой планируется установить санитарный блок для отдыхающих, включающего в себя душевые кабины, санитарные узлы, в том числе для маломобильных групп населения, комнаты матери и ребенка, а также комнаты для проведения утренних и вечерних процедур для любителей остановиться с палатками на несколько дней.

- Территория будет разбита на различные зоны, такие как кемпинги, в количестве около 10 штук с полным комплексом коммуникаций (вода, канализация, электричество), палаточный городок на 200 палаток, зона тихого отдыха у небольшого озера, устройство закусочных и кафе, фестивальная площадь с обустроенной сценой для проведения концертов и фестивалей, зона для размещения перевозных домиков на колесах на 20 мест, - сообщается на сайте администрации.

Оборудовать площадку планируется уже к новому курортному сезону.

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