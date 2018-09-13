КЖД увеличит количество рейсов «Ласточками» в Зеленоградск и Светлогорск

13 Сент. 11:57 2018-09-13T11:58:41+03:00

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КЖД увеличила количество рейсов, выполняемых электропоездами «Ласточка» на Зеленоградском и Светлогорском направлениях. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

Так, по рабочим дням и субботам «Ласточки» будут выполнять 36 рейсов, по воскресеньям – 32 рейса.

- Чаще «Ласточки» курсируют в часы «пик». Например, утром по рабочим дням эти электропоезда отправляются в Светлогорск (через Зеленоградск) в 8:00 с Южного вокзала, в ежедневном режиме вечером из Калининграда в Светлогорск в 17:39, из Светлогорска в Калининград в 19:17; из Калининграда в Зеленоградск в 18:40, в обратном направлении из Зеленоградска в Калининград – в 19:47, - отметили в пресс-службе КЖД.