Жителю Нестерова грозит 4 года колонии за спиленные деревья
.Фото: Александр Подгорчук
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В полицию Нестерова обратился представитель администрации который рассказал, что на территории одного из поселков незаконно спилили несколько берез. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Прибывшие на место полицейские установили, что злоумышленник передвигался на грузовике. Вскоре они разыскали «лесоруба» - 29-летнего жителя Нестерова.
Как оказалось, мужчина спилил березы, чтобы произвести из них дрова и продать.
На него завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере», ему грозит до 4 лет лишения свободы.