Жителю Нестерова грозит 4 года колонии за спиленные деревья

13 Сент. 12:54 2018-09-13T12:55:57+03:00

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В полицию Нестерова обратился представитель администрации который рассказал, что на территории одного из поселков незаконно спилили несколько берез. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Прибывшие на место полицейские установили, что злоумышленник передвигался на грузовике. Вскоре они разыскали «лесоруба» - 29-летнего жителя Нестерова.

Как оказалось, мужчина спилил березы, чтобы произвести из них дрова и продать.

На него завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере», ему грозит до 4 лет лишения свободы.