2018-09-13T13:28:13+03:00
Общество

Калининградец лишился денег, поверив, что выиграл приз на радиостанции

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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25-летний калининградец лишился денег после общения с телефонным мошенником.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД, мужчине позвонили с неизвестного номера, собеседник представился оператором центра выдачи призов одной из радиостанций и сообщил, что калининградец стал победителем розыгрыша и выиграл денежный приз.

- Для получения выигрыша лжеоператор попросил реквизиты банковской карты якобы для перевода на нее денежных средств. Ничего не подозревающий молодой человек сообщил запрашиваемую информацию звонившему, после чего обнаружил отсутствие денег на счете – 9800 рублей, - рассказали в пресс-службе полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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