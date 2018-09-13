Калининградец ударил соседа металлической трубой по голове

13 Сент. 14:05 2018-09-13T14:05:51+03:00

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Теплым сентябрьским вечером во дворе одного из домов по улице горького в городе Неман к 76-летнему местному жителю сзади подкрался его 52-летний сосед и огрел беднягу обрезком металлической трубы по голове. Сам потерпевший узнал, кто именно на него напал, уже позже, после того как расследованием инцидента занялись сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Неманский».

- Как выяснилось, между мужчинами на протяжении долгих лет сохранялись неприязненные отношения, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России. - Согласно заключению медицинской экспертизы, пенсионеру причинена закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана теменной области головы.

Перечисленные повреждения тянут на 115-ю статью УК РФ. И, соответственно, на санкции в виде лишения свободы сроком до двух лет.