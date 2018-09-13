Калининградская полиция разыскивает рецидивиста – угонщика велосипедов
Межмуниципальный отдел МВД России «Светлогорский» устанавливает местонахождение Гутниченко Виталия Ивановича 1970 года рождения. Ранее уже неоднократно судимый мужчина скрывается от уголовного преследования по подозрению в многочисленных кражах велосипедов.
Как считают в полиции, разыскиваемый может находиться на территории Калининграда. При этом уголовник документов при себе не имеет. Его особые приметы: рост около 180 см, волосы темные, короткая стрижка.
Всех располагающих информацией о нынешнем месте пребывания Виталия Гутниченко, просят незамедлительно позвонить по телефонам: 8 (40153) 2-12-02, 8 (40153) 2-21-79, 02 или 102. Конфиденциальность гарантируется!