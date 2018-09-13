2018-09-13T14:20:46+03:00
Происшествия

Калининградская полиция разыскивает рецидивиста – угонщика велосипедов

По мнению правоохранителей, на счету неоднократно судимого жителя Светлогорска несколько похищенных транспортных средств
Игорь ОРЕХОВ
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Велосипедный вор имеет богатый криминальный опыт.Велосипедный вор имеет богатый криминальный опыт.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Межмуниципальный отдел МВД России «Светлогорский» устанавливает местонахождение Гутниченко Виталия Ивановича 1970 года рождения. Ранее уже неоднократно судимый мужчина скрывается от уголовного преследования по подозрению в многочисленных кражах велосипедов.

Как считают в полиции, разыскиваемый может находиться на территории Калининграда. При этом уголовник документов при себе не имеет. Его особые приметы: рост около 180 см, волосы темные, короткая стрижка.

Всех располагающих информацией о нынешнем месте пребывания Виталия Гутниченко, просят незамедлительно позвонить по телефонам: 8 (40153) 2-12-02, 8 (40153) 2-21-79, 02 или 102. Конфиденциальность гарантируется!

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