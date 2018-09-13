В Краснознаменском районе спасатели разыскали в лесу двух заблудившихся грибников
.Фото: Иван МАРКОВ
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В Краснознаменском районе две пожилые женщины, провели ночь в лесу.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, сообщение о том, что две пожилые женщины отправились собирать грибы и заблудились в лесу в районе поселка Победино, поступило накануне в 20:20.
Для поиска женщин была создана группировка из 17 человек, однако поиск результатов не дал.
В четверг утром спасатели из Советска обнаружили женщин в лесном массиве, медицинская помощь им не потребовалась.