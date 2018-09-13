В «Бедронке» одного из покупателей укусил скорпион

13 Сент. 14:35 2018-09-13T14:39:16+03:00

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Калининградцам, которые во время шоп-туров в соседнюю Польшу любят посещать популярные магазины «Бедронка», имеет смысл быть осторожными.

Не далее как в прошлую пятницу один из жителей города Эльблонг, выбирая на полке продукты, вдруг принялся топать ногами и отчаянно отмахиваться от невидимого камерами наблюдения врага. Персонал бросился на выручку клиенту, по громкой связи других покупателей попросили покинуть помещение «по причине технических неисправностей». Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде.

Впрочем, пострадавший мужчина с места происшествия ушел самостоятельно, лишь потом обратившись к врачам. На полу осталось лежать нечто, напоминающее маленького коричневого скорпиона. В «Бедронке» срочно провели дезинсекцию и проинформировали местную санэпиднадстанцию. Ее директор сообщил, что фотографию трупа животного сейчас анализируют авторитетные эксперты, пытаясь идентифицировать неизвестное пока существо. Что же лично до него, то пан директор подобного членистоногого или паукообразного в Польше еще не встречал.