2018-09-13T15:29:55+03:00
Общество

С начала года калининградцы сообщили о 250 нелегальных свалках через интерактивную карту

Виктор Сергеев
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..Фото: Правительство Калининградской области
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С начала года жители Калининградской области отметили на интерактивной карте ОНФ более 250 мест несанкционированного размещения отходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии.

- Сейчас в работе находится 92 объекта, 56 из них ликвидированы. Наиболее активно работу с картой ведут администрации Калининграда, Гвардейского и Пионерского городских округов. По остальным точкам материалы рассматриваются ОНФ.

Общественная интернет-карта (kartasvalok.ru), на которой любой пользователь может оставить сообщение и обозначить незаконную свалку, была разработана в рамках Всероссийского проекта «Генеральная уборка».

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