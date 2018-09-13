В Зеленоградске дисквалифицировали директора управляющей компании

13 Сент. 15:38 2018-09-13T15:39:47+03:00

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В Зеленоградске мировой суд дисквалифицировал директора управляющей компании за нарушение жилищного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба министерства регионального контроля.

В ходе проверки в работе компании «Профит СТК+», которая управляет 180 многоквартирными домами в Зеленоградске были выявлены многочисленные нарушения. В частности, компания не выполняла работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирных домах.

В отношении директора управляющей компании завели два административных дела и оштрафовали, а также дисквалифицировали на 1 год.