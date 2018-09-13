В конце сентября на ул. Соммера откроется корпус детского сада на 140 мест

13 Сент. 15:54 2018-09-13T16:28:39+03:00

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Новый корпус детского сада №101 на улице Соммера в Калининграде будет открыт в конце сентября. Об этом сообщил глава города Алексей Силанов.

Открытие корпуса позволит ввести дополнительные 140 мест для детей в возрасте до трех лет.

Сейчас в детском саду завершается ремонт и дет уборка территории, а также оснащение корпуса новой мебелью, мягким инвентарем и оборудованием

Напомним, здание было принято в муниципальную собственность в 2016 году и закреплено за детским садом № 101.