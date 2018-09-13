С начала года в Калининградской области по вине пьяных водителей погибли 14 человек

13 Сент. 16:23 2018-09-13T16:23:31+03:00

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В Калининградской области с начала года произошло 53 дорожно-транспортных происшествия по вине пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

В «пьяных» авария погибли 14 человек, еще 70 человек получили ранения различной степени тяжести.

Калининградская Госавтоинспекция призывает очевидцев сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону горячей линии «Нетрезвый водитель» : 8(4012)552-811.