С начала года в Калининградской области по вине пьяных водителей погибли 14 человек
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининградской области с начала года произошло 53 дорожно-транспортных происшествия по вине пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
В «пьяных» авария погибли 14 человек, еще 70 человек получили ранения различной степени тяжести.
Калининградская Госавтоинспекция призывает очевидцев сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону горячей линии «Нетрезвый водитель» : 8(4012)552-811.