Возбуждено уголовное дело по «карусели» на калининградских выборах

13 Сент. 16:33 2018-09-13T16:33:14+03:00

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Все началось с того, что в процессе голосования на дополнительных выборах депутата Госдумы седьмого созыва на избирательных участках №№ 28, 29 и 30 в Мамоновском округе была замечена некая «группа товарищей», успевших проголосовать по всем этим адресам.

- Характер действий неустановленных лиц дает следствию основания полагать, что с их стороны имел место предварительный сговор, - прокомментировали в региональном Управлении СКР.

Проще говоря, налицо такой печально известный прием, как «выборная карусель». Саттья 142.2 действующего УК РФ определяет это как «незаконное получение избирательного бюллетеня». Поэтому следственными органами УСКР по Калининградской области на основании материалов, предоставленных облизбиркомом, было возбуждено уголовное дело. Ну а результаты выборов на перечисленных участках, конечно, признаны недействительными.

- В настоящее время изучаются видеозаписи с камер наблюдения, изымается необходимая документация, производятся допросы свидетелей, выполняется весь комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления и лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, - добавила официальный представитель правоохранительного ведомства Наталья Гацко.